Химки, Московская область, , 12:40 — REGNUM Подмосковный футбольный клуб «Химки» намерен выкупить у московской команды «Спартак» ее полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом 28 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом в октябре нынешнего года 27-летний футболист перешел в подмосковную команду на правах аренды, и данное соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.

Также уточняется, что в настоящее время руководство «Химок» ведет с игроком переговоры об условиях его личного соглашения.

Отметим, в текущем сезоне Мирзоев сыграл за подмосковную команду в семи матчах и отметился в них тремя забитыми мячами.