Лондон, , 12:20 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» интересуется возможностью заполучить в свой состав аргентинского нападающего команды «Барселона» Лионеля Месси. Об этом 28 ноября сообщает Goal.com.

При этом текущий контракт 33-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года и уже в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами. В то же время ранее в качестве главного претендента на нападающего называлась команда «Манчестер Сити».

Напомним, летом нынешнего года Лионель Месси пытался разорвать досрочно со своим клубом текущий контракт, однако в итоге принял решение остаться в «Барселоне» до конца его действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футболки с фамилией аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стали наиболее продаваемыми в США.