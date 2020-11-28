Манчестер, Великобритания, , 11:25 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» не собирается приобретать новых футболистов во время зимнего трансферного окна. Об этом 28 ноября сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Будут ли приобретения в январе? Нет, абсолютно точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы», — приводит его слова Manchester Evening News.

Отметим, по итогам восьми туров чемпионата английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с 12 очками в активе находится на 14-м месте турнирной таблицы.