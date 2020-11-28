Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Наиболее продаваемыми в США стали футболки с фамилией аргентинского нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси. Об этом 28 ноября сообщает портал Soccer.com.

Вторыми по числу продаж стали футболки с именем американского полузащитника лондонской команды «Челси» Кристиана Пулишича, третьими — с фамилией португальского нападающего туринского клуба «Ювентус» Кришитану Роналду.

Также в пятерку наиболее продаваемых футболок вошли форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — четвертое место, и нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд — пятое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полузащитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» и сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусной инфекцией.