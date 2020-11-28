Вена, , 10:32 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что он пересмотрел свое мнение об участии в летних Олимпийских играх, и что он примет участие в Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Слова спортсмена 28 ноября приводит Tennis Head.

«Мне повезло, потому что я не смог бы сыграть на Олимпийских играх в 2020 году, потому что в то время я должен был бы играть в Китцбюэле. Но в 2021 году я думаю, что смогу сыграть на Олимпиаде», — сказал Тим.

Также 27-летний теннисист отметил, что он изменил свое мнение об Олимпийских играх с самого начала своей карьеры, когда для него более важным представлялось участие в других турнирах.

«Теперь для меня было бы мечтой участвовать в Олимпийских играх, поэтому, если есть шанс, я определённо хочу сыграть там следующим летом», — добавил он.

Отметим, в настоящее время Доминик Тим находится на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.