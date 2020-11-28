Мадрид, , 09:32 — REGNUM Форвард мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Коста может пропустить до полугода из-за тромбоза глубоких вен. Об этом 28 ноября сообщает Daily Mail.

По данным издания, тромбоз у 32-летнего футболиста после того, как он в сентябре текущего года перенес коронавирусную инфекцию. При этом в результате тромбоза в венах может возникнуть сгусток крови, из-за перемещения по венам которого могут возникнуть серьезные осложнения. До того футболист выбыл из строя из-за мышечной травмы левого бедра.

Отметим, Диего Коста перешел в «Атлетико» из лондонской команды «Чесли в 2018 году и в текущем сезоне сыграл в составе клуба в пяти матчах, отметившись в них одним забитым голом.