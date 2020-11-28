Дортмунд, Германия, , 09:23 — REGNUM Норвежский нападающий футбольного дортмундского клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд в ближайшем времени не покинет свою команду. Об этом 28 ноября заявил спортивный директор дортмундской команды Михаэль Цорк.

«Думаю, что Холанд останется с нами надолго. Он продвигается вперед, и я не верю, что «Боруссия» может снизить его уровень игры, напротив», — приводит его слова издание Bild.

Также Цорк подчеркнул, что, по его мнению, «Боруссия» является отличным клубом и отметил, что 20-летний футболист входит в планы команды на долгую перспективу.

Отметим, Эрлинг Холанд вошел в состав «Боруссии» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне сыграл за команду в 13 матчах и отметился в них 17 голами.