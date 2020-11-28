Мадрид, , 09:12 — REGNUM Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Иско не будет переходить в команду «Севилья» на правах аренды в январе следующего года. Об этом 28 ноября сообщает Football Espana.

По информации источника, 28-летний отказался от данного предложения из-за того, что он не хочет идти на сокращение зарплаты и намерен играть в команде, в которой ему предложат контракт, зарплата по которому будет соответствовать его нынешнему заработку в «Реале».

Отметим, Иско играет в составе мадридской команды с 2013 года, а до того играл за «Валенсию» и «Малагу». В нынешнем сезоне принял участие в семи матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.