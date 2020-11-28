Бергамо, Италия, , 08:48 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» и сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба итальянской команды.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Также уточняется, что после того, как тест 25-летнего российского игрока на коронавирус показал положительный результат, он был изолирован. При этом вечером 28 ноября вся команда пройдет повторное тестирование.

Отметим, Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в августе текущего года из московской команды «Локомотив», воспитанником которого является. В текущем сезоне сыграл за «Аталанту» в четырех матчах и отметился в них двумя голами.