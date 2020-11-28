Лима, , 08:44 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» может пополниться полузащитником сборной Перу и команды «Леон» Педро Акино. Об этом 28 ноября сообщает портал ESPN Peru.

По информации источника, в настоящее время руководство «Спартака» ведет переговоры с 25-летним игроком. При этом текущий контракт футболиста заканчивается летом 2021 года.

Отметим, Педро Акино играет в составе своего нынешнего клуба с 2018 года и в текущем сезоне принял участие в 15 матчах, отметившись в них одной результативной передачей. Также сыграл 25 матчей в составе национальной сборной своей страны в них забил три мяча.