Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM Предсезонные матчи североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут проведены с 12 по 20 декабря. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба НБА.

Уточняется, что 12 декабря пройдут матчи с участием команд: «Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик», «Детройт Пистонз» — «Нью-Йорк Никс», а также «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Последние предсезонные матчи пройдут 20 декабря в них встретятся клубы: «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизард» — «Детройт Пистонз», а также «Мемфис Гриззлис» — «Атланта Хоукс».

При этом новый сезон в НБА начнется 22 декабря и в нем в регулярном чемпионате командами будет проведено 72 матча, вместо обычных 82. Звездный уикенд, в конце которого проходит Матч всех звезд НБА, намечен в период с 5 по 10 марта 2021 года. Регулярный чемпионат ассоциации закончится 16 мая 2021 года, плей-офф НБА сезона-2020/21 состоится в период с 22 мая по 22 июля.