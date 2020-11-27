Киев, , 22:15 — REGNUM 27 ноября на «Арене Львов» в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2020/21 «Мариуполь» одержал уверенную победу над «Львовом» со счетом 3:1.

Забитые мячи: Даниил Сикан (Сергей Горбунов) 13 — 0:1, Дмитрий Мишнев (Олег Очеретько) 34 — 0:2, Олег Очеретько (Дмитрий Топалов) 60 — 0:3, Маруан Миуби (Фран Чирьяк) 73 — 1:3.

Одержав четвертую победу в сезоне и набрав 16 очков, «Мариуполь» поднялся на пятую позицию. «Львов» с 7-ю баллами расположился на предпоследней строчке.