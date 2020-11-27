Красногорск, , 21:59 — REGNUM «Куньлунь Ред Стар» принял на своем временном домашнем стадионе «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Мытищи» и завершилась со счетом — 1:0 в пользу китайской команды.

Единственную шайбу забросил 20-летний защитник Лев Стариков на 11-й минуте второго периода.

Таким образом, «Куньлунь» смог прервать десятиматчевую проигрышную серию. Последний раз команда побеждала в матче против СКА 28 октября.

Тем не менее «Куньлунь» по-прежнему занимает последнее место Восточной конференции с 15 очками, «Сибирь» идет на восьмом месте.