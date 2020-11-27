Даллас, США, , 20:38 — REGNUM Согласно информации журналиста Тима Макмана, руководство «Даллас Маверикс» намерено сохранить в своем составе перспективного новичка команды Тайрелла Терри.

Напомним, что 20-летний защитник был выбран «Маверикс» под общим 31-м номером на драфте НБА 2020 года. Клуб рассчитывает на талант игрока и включит его в состав на новый чемпионат.

Сообщается, что руководство готово предложить Терри контракт с аналогичными условиями, на которые в 2018 году согласился Джейлен Брансон. Вероятно, защитник подпишет четырехлетнее соглашение на общую сумму в размере 6,1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Тайрелли в среднем набирал 14,6 очка и 4,5 подбора за матч в чемпионате NCAA.