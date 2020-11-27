Новосибирск, , 15:39 — REGNUM Ледовую арену в Новосибирске, которую возводят к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, введут в эксплуатацию в течение 2022 года. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«С учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован в 2022 году», — сказано в сообщении.

Сейчас строители приступили к бетонированию монолитных вертикальных конструкций четвёртого этажа (из шести).

Ледовая арена в Новосибирске станет основным объектом молодёжного ЧМ-2023. На её строительство было выделено 10,5 млрд рублей.