Бангкок, , 15:30 — REGNUM Тайский боксёр Ваенхонг Менайотин проиграл своему соотечественнику Панье Прадабасри в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Флойд Мейвейзер

В весовой категории до 47,62 кг он уступил решением судей. Это поражение лишило его рекорда по наибольшему количеству побед в карьере без поражений.

До первого поражения в карьере в активе Менайотина было 54 победы. Следом за ним шёл американский боксёр Флойд Мейвезер, у которого 50 побед и ни одного поражения. Таким образом, рекорд вернулся к американцу.

Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призёром Олимпиады-1996. Он завершил карьеру в 2017 году.

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