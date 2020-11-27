Контиолахти, , 15:13 — REGNUM Заражённые коронавирусом представители сборной России по биатлону должны быть помещены на карантин. Об этом 27 ноября сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

«Три члена команды с положительным результатом теста должны быть помещены на семидневный карантин», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё три члена команды, которые находились в контакте с заражёнными будут помещены на десятидневный карантин.

В соответствии с инструкциями IBU, после завершения карантина все члены команды должны пройти повторное тестирование.

Таким образом, первый этап Кубка мира в финском Контиолахти пропустят заразившийся COVID-19 Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев.

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