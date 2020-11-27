Варшава, , 14:10 — REGNUM Знаменитый польский футболист Роберт Левандовский, признанный лучшим игроком Европы в сезоне 2019/2020 и номинированный на звание игрока года — 2020, прокомментировал смерть легендарного в прошлом аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Это большая потеря. Ушла великая и легендарная личность. Он легенда не только футбола, потому что все знают, каким он был человеком и как он прожил свою жизнь в целом. Диего был человеком, который в повседневной жизни делал то же самое, что и на футбольном поле. Он наслаждался тем, что делало его счастливым», — заявил Левандовский.

Польский футболист подчеркнул, что, несмотря на то, что он «не рос на игре Марадоны», прекрасно осознает, какую значимость тот представляет для футбольного мира. «Мы видим фотографии прощания с ним в Аргентине. Они показывают всему миру, насколько важной фигурой Марадона был для аргентинцев. Просто иконой. Я выражаю признательность Диего за то, что он делал на поле с мячом. Жаль, что он бросил нас. Теперь он будет смотреть на всё сверху», — отметил футболист.

Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Недавно он перенес операцию на головном мозге.