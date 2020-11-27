Сигулда, Латвия, , 14:03 — REGNUM Российская скелетонистка Елена Никитина стала второй на этапе Кубка мира, который проходит в Сигулде (Латвия).

По итогам двух попыток 28-летняя Никитина отстала от победительницы на 0,65 секунды.

Выиграла соревнования представительница Австрии Янин Флок с результатом 1 минута 42,93 секунды. Замкнула тройку Кимберли Бос из Нидерландов, у которой отставание составило 0,8 секунды.

Никитина является бронзовым медалистом Олимпады-2014, а также серебряным и бронзовым призёром ЧМ-2016 и трёхкратной чемпионкой Европы.