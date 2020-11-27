Контиолахти, , 13:59 — REGNUM В сборных Италии и Польши по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что среди представителей делегации этих двух команд выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.

Вопрос об их участии в первом этапе Кубка мира в Финляндии примут медицинские власти этой страны.

Ранее сообщалось, что перед первым этапом Кубка мира, который пройдёт 28−29 ноября, выявлено 15 случаев заражения коронавирусом среди членов сборных.

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