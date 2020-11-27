Минск, , 13:10 — REGNUM Семь хоккеистов белорусского клуба «Динамо-Молодечно» дисквалифицированы за участие в договорном матче. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что хоккеисты дисквалифицированы на два года — со 2 июля 2020 по 30 июня 2022 года. Среди них пять белорусских игроков — Павел Боярчук, Никита Устиненко, Вячеслав Лисичкин, Александр Сырей и Сергей Шелег, а также два российских — Алексей Иванов и Станислав Кучкин.

12 ноября 2019 года «Динамо-Молодечно» проиграл «Могилёву» в домашнем матче чемпионата Белоруссии. После двух периодов счет был 5:2 в пользу хозяев, но в третьем периоде они пропустили четыре шайбы и проиграли.

После игры МВД Белоруссии начало расследование. В результате было установлено, что некоторые хоккеисты «Динамо-Молодечно» оказали влияние на исход матча в обмен на получение незаконного вознаграждения. После этого Белорусская хоккейная ассоциация передала дела игроков в IIHF.