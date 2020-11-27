Ньон, Швейцария, , 13:00 — REGNUM Корзины для жеребьёвки отборочного турнира на чемпионат мира по футболу — 2022 утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все корзин был сформирован согласно рейтингу европейских сборных. Состав корзин выглядит следующим образом:

Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды. Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния. Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия. Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург. Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра. Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьёвка пройдёт 7 декабря в онлайн-формате. Будут сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд.

В результате отборочного турнира 10 победителей групп выйдут на ЧМ-2022. Ещё 10 команд, которые займут второе место, сыграют в плей-офф.

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