Джакарта, , 12:04 — REGNUM В федерации футбола Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили, что чемпионат Юго-Восточной Азии отложили до 2022 года, сообщает Antara.

Известно, что в чемпионате участвуют 12 команд из региона Юго-Восточной Азии. Первоначально, чемпионат перенесли на 2021 год. Сборная Индонезии была готова участвовать в розыгрыше кубка Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с 11 апреля до 8 мая 2021 года.

«С учетом общей неопределенности, которая сохраняется в отношении любой даты в 2021 году, мы вместе с нашими партнерами решили перенести чемпионат на 2022 год», — говорится в заявлении федерации футбола АСЕАН.

Напомним, последний чемпионат по футболу между клубами Юго-Восточной Азии был проведен в 2005 году.