Контиолахти, , 12:03 — REGNUM Перед первым этапом Кубка мира по биатлону выявлено 15 случаев заражения коронавирусом среди членов сборных. Об этом 27 ноября сообщает норвежский телеканал NRK.

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Ранее сообщалось, что случаи заражения выявлены в сборных России, Латвии, Молдавии, Румынии и Франции. В российской команде коронавирусом заразились биатлонист Антон Бабиков, а также врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин.

Первый этап Кубка мира пройдёт в финском Контиолахти 28−29 ноября. Всего на соревнования приехали 700 человек, в том числе спортсмены, тренеры и другие члены команд.

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