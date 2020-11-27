Москва, , 11:37 — REGNUM В число претендентов на премию лучшему молодому футболисту в Российской премьер-лиге (РПЛ) вошли игроки семи клубов. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС

В список номинантов попали Игорь Дивеев, Кирилл Марадишвили (ЦСКА), Павел Маслов, Наиль Умяров («Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Роман Евгеньев («Динамо»), Даниил Уткин («Краснодар») и Станислав Макгеев («Локомотив»).

Глебов, Дивеев, Евгеньев и Уткин были претендентами на престижную награду и в 2019 году. А победителями тогда стали футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.