Уфа, , 11:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Салават Юлаев» может обменять нападающего Никиту Сошникова. Об этом 27 ноября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, клуб приступил к поиску вариантов. Сошников не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который пройдёт 28 ноября.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл в 21 матче, забросив четыре шайбы и сделав 13 результативных передач.

В сезоне 2019/20 он провёл 58 матчей, в которых набрал 48 (27+21) очков, став лучшим снайпером в своей команде.