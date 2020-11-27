Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обсудил с главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном своё возможное возвращение в команду. Об этом 27 ноября сообщает Федерация футбола Швеции.

Отмечается, что Ибрагимович и Андерссон провели встречу, на которой обсудили, в том числе, его возможное возвращение в сборную.

«Когда Златан сообщил о готовности к играм за сборную, естественно, было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что нам удалось организовать встречу так быстро», — сказал Андерссон.

По его словам, встреча прошла хорошо и плодотворно, игрок и тренер договорились продолжить диалог и дальше

Напомним, Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год.

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