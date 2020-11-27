Варшава, , 10:34 — REGNUM В официальном сообщении Польского футбольного союза говорится, что у шести спортсменок женской сборной Польши по футболу подтвердилось заражение COVID-19. В связи с этим, Варшава просит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести решающий матч с испанками. Об этом передает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

"В среду вечером все игроки и сотрудники в связи со стартом сборов прошли тестирование на наличие коронавируса. К сожалению, результат оказался положительным у шести игроков и одного человека из тренерского состава. Эти люди помещены на обязательный карантин. После консультации с медицинской бригадой нашей организации тренировки временно приостановлены», — сообщают в Польском футбольном союзе.

Футболистки должны были готовиться к решающему матчу со сборной Испанией, который решит судьбу попадания польской команды на финальный турнир Чемпионата Европы в 2022 году. Полькам для реализации этой цели необходима только победа.

С учетом трудностей, вызванных заражением ряда ключевых футболисток коронавирусом руководство Польского футбольного союза обратилось в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести игру.

Матч должен состояться 1 декабря в Испании. Однако в УЕФА еще не дали ответ на просьбу польской стороны о его переносе.