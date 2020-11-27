Ньон, Швейцария, 27 ноября 2020, 10:14 — REGNUM Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 27 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Отставание увеличилось до 6,467 балла. При этом Нидерланды приблизились к России, и теперь отрыв составляет 2,082 балла.

На этой неделе Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио» (1:3), «Краснодар» — «Севилье» (1:2), а «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0). ЦСКА в Лиге Европы сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0).

Таблица коэффициентов УЕФА на 27 ноября:

  1. Испания — 81,426
  2. Англия — 85,997
  3. Италия — 67,295
  4. Германия — 66,570
  5. Франция — 52,758
  6. Португалия— 44,349
  7. Россия — 37,882
  8. Нидерланды —35,800.