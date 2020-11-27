Ньон, Швейцария, 27 ноября 2020, 10:14 — REGNUM Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 27 ноября сообщается на сайте УЕФА.
Отставание увеличилось до 6,467 балла. При этом Нидерланды приблизились к России, и теперь отрыв составляет 2,082 балла.
На этой неделе Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио» (1:3), «Краснодар» — «Севилье» (1:2), а «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0). ЦСКА в Лиге Европы сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0).
Таблица коэффициентов УЕФА на 27 ноября:
- Испания — 81,426
- Англия — 85,997
- Италия — 67,295
- Германия — 66,570
- Франция — 52,758
- Португалия— 44,349
- Россия — 37,882
- Нидерланды —35,800.