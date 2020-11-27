Лиссабон, , 09:11 — REGNUM Португальская «Брага» сыграла вничью с английским «Лестер Сити» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Брага» три раза выходила вперёд, голы забили Али Эль-Мусрати (4), Паулинью (24) и Франсержиу (90).

«Лестеру» удалось трижды отыграться благодаря точным ударам Харви Барнса (9), Люка Томаса (78) и Джейми Варди (95).

После четырёх туров «Брага» с семью очками идёт на втором месте в группе G. «Лестер» с 10 очками занимает первое место.

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