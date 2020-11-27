Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Новый легкоатлетический спортивный комплекс в Нур-Султане прошел сертификацию Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF, сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

Новый комплекс посетил экс-президент Нурсултан Назарбаев. Он осмотрел легкоатлетическую площадку и тренировочный центр. Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года и передан центру олимпийской подготовки.

В комплексе есть атлетическая площадка, беговые дорожки, два бассейна, гостиница, детская площадка, тренажерный зал. Кроме того, размещен разминочный трек, сектор для метания ядра, а также для прыжков в высоту и длину.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года Нурсултан Назарбаев открыл спортивный комплекс в селе Шамалган в Карасайском районе Алма-Атинской области Казахстана.

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