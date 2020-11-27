Лондон, , 09:00 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над болгарским «Лудогорцем» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «шпор» дубль оформил нападающий Винисиус Мораис (16, 34). Ещё по голу забили полузащитники Гарри Уинкс (63) и Лукас Моура (73).

После четырёх туров «Тоттенхэм» с девятью очками идёт на втором месте в группе J. «Лудогорец» без набранных очков занимает четвёртое место.

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