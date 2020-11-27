Неаполь, Италия, , 08:44 — REGNUM «Наполи» одержал победу над хорватской «Риекой» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе неаполитанского клуба голы забили нападающие Маттео Политано (41) и Ирвин Лосано (75).

После четырёх туров «Наполи» с девятью очками идёт на первом месте в группе F. «Риека» без набранных очков занимает четвёртое место.

Перед матчем игроки «Наполи» надели футболки с 10-м номером в память о легендарном Диего Марадоне, который играл за неаполитанский клуб в 1984—1991 годах. 25 ноября 2020 года великий футболист умер.

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