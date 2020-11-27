Клуж-Напока, Румыния, , 08:17 — REGNUM «Рома» одержала победу над румынским «ЧФР Клуж» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 49-й минуте матча нападающий румынского клуба Габриэл Дебелюх срезал мяч в свои ворота. А на 67-й минуте хавбек «Ромы» Жордан Верету реализовал пенальти.

После четырёх туров «Рома» с 10 очками идёт на первом месте в группе А. «ЧФР Клуж» с четырьмя очками занимает третье место.

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