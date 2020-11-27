Лилль, Франция, , 08:12 — REGNUM Французский «Лилль» сыграл вничью с «Миланом» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 46-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо. На 65-й минуте форвард «Лилля» Жонатан Бамба восстановил равновесие в счёте.

После четырёх туров «Лилль» с восемью очками идёт на первом месте в группе H. «Милан» с семью очками занимает второе место.

Читайте также: ЦСКА в большинстве не смог обыграть «Фейенорд»