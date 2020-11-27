Москва, , 08:07 — REGNUM Московский ЦСКА сыграл вничью с нидерландским «Фейенордом» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:0.

С 48-й минуты ЦСКА играл в большинстве после удаления нападающего «Фейенорда» Николая Йоргенсена. Однако «армейцы» так и не смогли реализовать численное преимущество.

После четырёх туров ЦСКА с тремя очками идёт на четвёртом месте в группе К. «Фейенорд» с пятью очками занимает второе место.

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