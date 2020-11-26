Москва, , 22:08 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, столичный баскетбольный ЦСКА принял на паркете московского «Мегаспорта» мадридский «Реал» в рамках очередного матча Евролиги. Встреча завершила со счетом — 74:73 в пользу ЦСКА.

Первая четверть началась с весомого психологического преимущества хозяев. Им удалось реализовать первые несколько бросков и повести в счете с отрывом в 6 очков. «Реал» лишь к середине четверти смог прийти в себя и в силу своей опытности догнал оппонента. Четверть завершилась с преимуществом гостей в три балла — 17:20.

«Реал» смог сохранить уверенность духа и продолжил транслировать соответствующую игру на табло. Испанцы реализовывали атаку за атакой и добились преимущества в 11 очков, благодаря нескольким трехочковым броскам. Особенно отличились Рэндольф и Томпкинс. К концу периода «армейцы» приблизились к сопернику, сократив отставание до 3 очков — 35:38.

Можно признать, что в третьей четверти ЦСКА смог показать свой настоящий баскетбол. Игра была равной, но «армейцы» чувствовали себя гораздо сильнее, чем в предыдущих четвертях. Майк Джеймс и Шенгелия оказались ключевыми игроками четверти, что помоглоЦСКА установить лидерство в счёте — 58:55.

В заключительный четверти результативность команд заметно снизилось. При этом «армейцы», наконец, почувствовали родные стены в самый важный момент, и к желаемому результату их дотащил невысокого роста американец Майкл Джеймс, показавший уверенную игру на уровне НБА. В итоге на его счету 28 очков, решающий трехочковый бросок, а ЦСКА, справившись с натиском соперника в концовке встречи, закрепилось в тройке лидеров Евролиги. «Реал» — пятый.