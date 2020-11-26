Москва, , 15:47 — REGNUM Урок физкультуры, который целиком будет посвящён футболу, планирует добавить в школьную программу Российский футбольный союз (РФС). Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба организации.

По словам генсекретаря РФС Александра Алаева, есть планы добавить в расписание третий урок физкультуры, полностью посвящённый футболу, в рамках проекта «Футбол в школе».

«Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации, но я уверен, что совместными усилиями РФС, Минспорта и Минпросвещения удастся её воплотить», — сказал Алаев.