Осло, , 15:38 — REGNUM Поднять возрастной ценз в фигурном катании предложила норвежская ассоциация этого вида спорта. Об этом 26 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Речь идёт об ограничениях в женском одиночном катании. Предлагается поднять до 17 лет минимальный возраст, по достижении которого фигуристка может выходить во взрослые соревнования.

В настоящее время во взрослые турниры допускаются спортсменки, которым исполнилось 15 лет.

Отмечается, что вопрос возрастного ценза Международный союз конькобежцев (ISU) может обсудить на заседании конгресса летом 2021 года.