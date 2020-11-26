Москва, 26 ноября 2020, 15:34 — REGNUM Фонд «Страна Футбола» Игоря Акинфеева проведет онлайн-турнир по Киперболу в рамках второго сезона «Московского Киберспорта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября сообщают в ФКС Москвы.
Призовой фонд турнира составит 300 тыс. рублей. Он будет состоять из двух этапов: отборочного турнира и финальной стадии.
Квалификации при этом будут проходить в двух форматах: Fast Cup и «Серии пенальти». Организаторы сообщают, что 16 лучших игроков получат путевки в финальный этап, который пройдет 20 и 21 декабря.
Напомним, «Московский киберспорт» — это онлайн-проект, объединяющий турниры по различным соревновательным дисциплинам. Первый сезон с успехом прошёл в 2019 году.
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