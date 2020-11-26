Москва, , 15:34 — REGNUM Фонд «Страна Футбола» Игоря Акинфеева проведет онлайн-турнир по Киперболу в рамках второго сезона «Московского Киберспорта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября сообщают в ФКС Москвы.

Призовой фонд турнира составит 300 тыс. рублей. Он будет состоять из двух этапов: отборочного турнира и финальной стадии.

Квалификации при этом будут проходить в двух форматах: Fast Cup и «Серии пенальти». Организаторы сообщают, что 16 лучших игроков получат путевки в финальный этап, который пройдет 20 и 21 декабря.

Игорь Акинфеев. «Очень рад, что в рамках «Московского Киберспорта» снова пройдет турнир по Киперболу. Киберспорт в наше время уже перестал быть чем-то новым — он плотно укоренился в современной жизни. «Московский Киберспорт» — идеальная площадка для его развития. Это не просто объединение различных турниров под одной крышей — это тренировочная база и школа кадров. Уверен, что среди зрителей марафона собираются не только любители, но и менеджеры, ищущие талантливых игроков, которых в России очень много».

Напомним, «Московский киберспорт» — это онлайн-проект, объединяющий турниры по различным соревновательным дисциплинам. Первый сезон с успехом прошёл в 2019 году.

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