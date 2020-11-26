Ташкент, , 14:47 — REGNUM Узбекистанский тяжелоатлет Иван Ефремов получил бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне после дисквалификации украинского спортсмена Алексея Торохтия. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Дисквалифицированы спортсмены, занявшие первое и четвертое места в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 105 кг. В результате, первое место досталось иранскому тяжелоатлету Навабу Насиршелалу, второе — Бартломею Бонку, третье — Ивану Ефремову.

Ранее Алексей Торохтий лишился золотой медали после перепроверки допинг-проб. Исполнительный комитет также перераспределил медали Олимпиады-2012 среди тяжелоатлетов в категории 56 кг.

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