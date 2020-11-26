Москва, , 14:44 — REGNUM Арбитр Сергей Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата». Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение приняла экспертно-судейская комиссия РФС.

На 53-й минуте матча Карасёв назначил 11-метровый в ворота «Зенита» после контакта руки защитника Дмитрия Чистякова с головой форварда «Ахмата» Владимира Ильина. Пенальти реализовал Бернард Бериша.

«В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена», — говорится в заключении комиссии.

Матч 15-го тура РПЛ прошёл в Грозном и завершился вничью со счётом 2:2.