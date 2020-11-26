Москва, , 13:57 — REGNUM Главным тренером сборной России по футболу останется Станислав Черчесов. Об этом 26 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Станислав Черчесов Kremlin.ru

Черчесов продолжит исполнять свои обязанности до конца чемпионата Европы, который пройдёт летом 2021 года. Вопрос об отставке не стоит.

«Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство РФС не вело никаких разговоров на тему отставки Черчесова. При этом в организации раскритиковали результаты сборной.

Напомним, сборная России не смогла выйти в Лигу А Лиги наций, проиграв два ноябрьских матча — Турции (2:3) и Сербии (0:5).

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