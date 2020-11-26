Москва, 26 ноября 2020, 13:57 — REGNUM Главным тренером сборной России по футболу останется Станислав Черчесов. Об этом 26 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).
Черчесов продолжит исполнять свои обязанности до конца чемпионата Европы, который пройдёт летом 2021 года. Вопрос об отставке не стоит.
«Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство РФС не вело никаких разговоров на тему отставки Черчесова. При этом в организации раскритиковали результаты сборной.
Напомним, сборная России не смогла выйти в Лигу А Лиги наций, проиграв два ноябрьских матча — Турции (2:3) и Сербии (0:5).
Читайте также: Сборная России потеряла пять мест в рейтинге ФИФА
Читайте развитие сюжета: РФС не рассматривает Бердыева на пост главного тренера сборной России