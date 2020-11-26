Чебоксары, , 13:25 — REGNUM Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, комментируя ситуацию с биатлонисткой Татьяной Акимовой и критику об отсутствии финансовой поддержки спортсменки, фактически перевёл тему на министерство спорта, отметив, что профильным ведомством — «основное слово по целесообразности» расходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава минфина заявил сегодня, 26 ноября, на сессии Госсовета Чувашии.

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2021 год глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов поднял вопрос о подготовке биатлонистки Татьяны Акимовой, которая представляла Чувашию и теперь планирует выступать от Тюменской области. Причиной, по словам супруга спортсменки, является отсутствие финансовой поддержки со стороны чувашских властей.

«Хотел бы, чтобы министерство финансов обратило на это внимание. Единственную спортсменку, которая в национальной сборной была, защищала честь нашей страны на Олимпиаде, и то мы её потеряли. Она уехала из Чувашии», — кинул «камень» депутат в сторону министра финансов.

Глава минфина Михаил Ноздряков отреагировал на критику, сославшись на министерство спорта.

«Действительно, абсолютно не важно, является ли министр финансов спортсменом или не является, потому что министр финансов не имеет возможности быть специалистом во всех областях. Поэтому всё-таки у нас и процедурно основное слово по целесообразности расходования средств по конкретному направлению — за профильным министерством, которого говорит: «Да, надо строить здесь школу или не надо, надо строить детский сад или не надо», — ответил министр финансов.

Пояснений от министра спорта Чувашии Василия Петрова пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью супруг биатлонистки Татьяны Акимовой заявил, что она планирует выступать за Тюменскую область, а не за Чувашию, которая является её малой родиной и которую она представляла на соревнованиях в России. Супруг пояснил, что летняя подготовка к сезону «прошла за свой счёт», «республика не выделила в это межсезонье ни рубля». Поэтому планируется выступать за Тюменскую область, которая готова принять и поддержать спортсменку.

Напомним, 30-летняя Татьяна Акимова является призёром чемпионата мира 2017 года и участницей Олимпийских Игр 2018 года.

Отметим, что ранее в Чувашии было принято решение о выплате стипендий главы республики только тем спортсменам, которые в составе сборных команд России выступают не двойным зачётом, а представляют только Чувашию. Размеры стипендий варьируются от 5,5 тыс. до 25 тыс. рублей.

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