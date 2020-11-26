Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Правила выставочного боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом допускают нокауты. Об этом 26 ноября заявил продюсер боя Райан Кавана.

«Да, мы слышали, что кто-то заявлял, что нокаута не будет. Нокаут полностью разрешён. Также, если у кого-то будет кровотечение, бой будет продолжен», — приводит слова Каваны журнал Variety.

Он отметил, что поединок будет состоять из восьми раундов по две минуты. Кроме того, на нём не будет официальной судейской бригады, но за боем будут наблюдать три экс-чемпиона мира по версии WBC, которые объявят победителя.

Ранее сообщалось, что Тайсон получит за бой $10 млн, гонорар Джонса составит около $3 млн. Поединок состоится 28 ноября.

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