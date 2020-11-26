Москва, , 12:29 — REGNUM Сборная России по футболу опустилась на пять строчек в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 2 ноября сообщается на сайте ФИФА.

Российская сборная потеряла пять мест и занимает 39-ю строчку рейтинга. В активе команды 1461 очко.

Напомним, в ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0) и дважды проиграла в Лиге наций — Турции (2:3) и Сербии (0:5)

Топ-10 рейтинга ФИФА:

Бельгия (1780 очков) Франция (1755) Бразилия (1743) Англия (1670) Португалия (1662) Испания (1645) Аргентина (1642) Уругвай (1639) Мексика (1632) Италия (1625).

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