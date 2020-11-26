Москва, 26 ноября 2020, 12:29 — REGNUM Сборная России по футболу опустилась на пять строчек в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 2 ноября сообщается на сайте ФИФА.
Российская сборная потеряла пять мест и занимает 39-ю строчку рейтинга. В активе команды 1461 очко.
Напомним, в ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0) и дважды проиграла в Лиге наций — Турции (2:3) и Сербии (0:5)
Топ-10 рейтинга ФИФА:
- Бельгия (1780 очков)
- Франция (1755)
- Бразилия (1743)
- Англия (1670)
- Португалия (1662)
- Испания (1645)
- Аргентина (1642)
- Уругвай (1639)
- Мексика (1632)
- Италия (1625).
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