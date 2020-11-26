Москва, 26 ноября 2020, 12:29 — REGNUM Сборная России по футболу опустилась на пять строчек в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 2 ноября сообщается на сайте ФИФА.

Российская сборная потеряла пять мест и занимает 39-ю строчку рейтинга. В активе команды 1461 очко.

Напомним, в ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0) и дважды проиграла в Лиге наций — Турции (2:3) и Сербии (0:5)

Топ-10 рейтинга ФИФА:

  1. Бельгия (1780 очков)
  2. Франция (1755)
  3. Бразилия (1743)
  4. Англия (1670)
  5. Португалия (1662)
  6. Испания (1645)
  7. Аргентина (1642)
  8. Уругвай (1639)
  9. Мексика (1632)
  10. Италия (1625).

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