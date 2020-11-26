Контиолахти, , 11:05 — REGNUM Российский биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Бабиков получил положительный результат теста на коронавирус. Кроме того, заражёнными отказались ещё три представителя сборной России — врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

Ранее сборная России предоставила необходимую информацию для заседания медкомиссии Международного союза биатлонистов (IBU), в том числе результаты проведённых тестов.

Решение об участии российской команды в этапе Кубка мира будут принимать медицинские власти Финляндии.

Напомним, первый этап Кубка мира состоится 28−29 ноября в финском Контиолахти. Там же 3−6 декабря пройдёт второй этап.