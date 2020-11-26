Тампа, США, , 10:58 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новый контракт с российским защитником Михаилом Сергачёвым. Об этом 25 ноября сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на три года. Общая сумма сделки составила $14,4 млн.

Сергачёв был выбран на драфте-2016 клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим девятым номером.

С лета 2017 года Сергачёв играет за «Тампу». В сезоне 2019/20 он в составе «Лайтнинг» выиграл Кубок Стэнли.