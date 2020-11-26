Буэнос-Айрес, , 10:03 — REGNUM Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Об этом сообщает портал Infobae.com.

Отмечается, что такой вывод содержится в отчёте, составленном после вскрытия умершего.

«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В Аргентине объявили трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста. Прощание с ним начнётся 26 ноября в 06:00 в президентском дворце Каса Росада.

Отметим, 2 ноября Марадона был госпитализирован в больницу в городе Ла-Плата. При этом, как сообщил личный врач экс-футболиста Леопольдо Луке, данная госпитализация не была срочной, Марадона сам захотел пройти медицинский осмотр и в ходе последнего у него было выявлено наличие субдуральной гематомы.

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