Неаполь, Италия, , 10:02 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Наполи» переименует свой домашний стадион в честь Диего Марадоны. Об этом 26 ноября сообщил мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис в Twitter.

В настоящее время стадион называется «Сан-Паоло».

Напомним, Диего Марадона играл за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Италии (1987, 1990), выиграл Кубок Италии (1987), Кубок УЕФА (1989) и Суперкубок Италии (1990).

Марадона умер 25 ноября в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет.

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